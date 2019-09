Ad un anno dalla nuova raccolta differenziata: Alea incontra i cittadini di Tredozio

Aggiornare sull'andamento della raccolta differenziata. Il nuovo direttore generale di Alea Ambiente, Paolo Di Giovanni, incontrerà lunedì gli abitanti di Tredozio. L'appuntamento si terrà lunedì 9 settembre alle 20.30 al Teatro San Michele. Nei giorni scorsi l'azienda ha comunicato che dalle prossime settimane intensificherà le verifiche sul territorio forlivese, con personale tecnico specializzato per svolgere controlli a campione. "L’obiettivo è di raggiungere risultati sempre più performanti, non solo in termini di percentuale di raccolta differenziata, ma anche di qualità del materiale raccolto", ha dichiarato Di Giovanni. Il 3 settembre dello scorso anno partì ufficialmente il servizio di raccolta differenziata gestito da Alea che interessò, oltre a Tredozio, anche Castrocaro, Dovadola, Modigliana e Portico San Benedetto. Tre mesi più tardi, a dicembre, toccò invece a Civitella, Galeata, Meldola e Predappio, mentre a Forlì debuttò a seconda dei quartieri tra gennaio e febbraio.