Addenta il boccone di pollo e ci trova dei vermi dentro: "Probabilmente li abbiamo mangiati"

Una brutta sorpresa al momento del pranzo domenicale con i familiari venuti ospiti dall'estero: al momento di addentare dei bocconcini di pollo dalla carne cotta sono spuntati dei vermi. La carne era stata comprata appena poche ore prima,. E' la disavventura capitata ad una lettrice che ha segnalato il caso, protestando sia con il punto vendita dove è stata comprata la carne sia anche con il Dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell'Ausl. E' lei stessa a raccontare l'accaduto: “Ho comprato una confezione di petto di pollo con tre pezzi interi e li ho cucinati per mangiarli con dei familiari ospiti. Ad un certo punto mi figlio ha sputato il boccone e ha iniziato a urlare 'Ci sono dei vermi dentro'. Abbiamo provato tutti nausea dal momento che quei bocconcini fino a poco prima li abbiamo mangiati tutti. Non ci posso credere”.

Il pollo è stato comprato in un supermercato della città (omettiamo il nome in attesa delle verifiche dell'Ausl, ndr) e i vermi avrebbero resistito alla cottura nella parte più interna del pezzo di carne. La signora ha anche girato un breve video per documentare l'accaduto e poi ha richiuso la carne in un sacchetto mettendolo in frigorifero, in attesa di poterlo consegnare. “Stamattina sono tornata nel negozio a segnalare l'accaduto e il responsabile mi ha detto che parlerà col macellaio. Quello che è successo è una cosa grave, è probabile che li abbiamo mangiati anche noi ed abbiamo malattie pregresse. Come noi probabilmente hanno preso la stessa carne molti altri clienti”. La questione è stata anche segnalata con una e-mail al Dipartimento che si occupa della prevenzione e dei controlli sugli alimenti della sede di Forlì dell'Ausl Romagna. “Sono anche andata di persona all'Ausl, ma mi hanno detto di ripresentarmi con una denuncia scritta. Mi sembra che non venga gestita per la sua gravità”, lamenta la segnalante.