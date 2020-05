Addio a Fabio Lombini, "Era esempio quotidiano di forza di volontà"

Forlì in lutto per la scomparsa di Fabio Lombini. "Con sgomento e profonda commozione abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa di Fabio Lombini - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. E' un dolore straziante per l'intera comunità forlivese che in questo momento si stringe alla sua famiglia, agli amici e al mondo sportivo romagnolo e nazionale di cui era componente. Nuotatore di altissimo livello e giovane dalle spiccate qualita' umane, Lombini era esempio quotidiano di forza di volonta' e testimone dei valori piu' alti dello sport. Per queste sue qualità era diventato nell'autunno 2019 anche "Ambasciatore dello Sport di Forlì”, un riconoscimento civico conferito dall'Amministrazione comunale a quei protagonisti in campo nazionale e internazionale in grado di abbinare risultati d'eccellenza a capacita' di essere modelli di fair play, educazione e rispetto. A nome dell'intera di Forli' esprimo sentimenti di cordoglio e partecipazione al lutto".



"Lascia un vuoto incolmabile - afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo-. È venuto a mancare un ragazzo eccezionale, dalle grandi capacità, un esempio per tanti giovani forlivesi e testimone della passione per uno sport che amava e praticava ad altissimi livelli. Il nostro giovane ambasciatore dello sport della Città di Forlì, vola in cielo. Sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i suoi cari". "Sono sconvolto per questa notizia - dice il deputato Marco Di Maio-. Morire così, a 22 anni provoca dolore e rabbia. Una tragedia immane".

