Addio all'ex consigliere della Fondazione Carisp Fabrizio Fornasari

Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 12 giugno. Si è spento martedì pomeriggio il ragionier Fabrizio Fornasari. È stato responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Consorzio Socio Sanitario del Comprensorio Faentino e reggente dell'Ufficio "Analisi Economiche" all'Ausl di Forlì. Dal 2008 al 2017 è stato componente del Consiglio di amministrazione Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. È stato segretario della Accademia dei Beningi di Bertinoro e socio della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone (2000-2012).



Il sindaco Gabriele Antonio Fratto lo ricorda come "un bertinorese appassionato, un volontario instancabile che nella sua vita ha messo in gioco sé stesso in una moltitudine di situazioni e associazioni che grazie alla sua presenza hanno tratto un beneficio immenso, una fra tutte l'Accademia dei Benigni della quale è stato segretario promuovendo un lavoro eccezionale e culturalmente elevato. Consigliere comunale di spessore rimarrà vivo nelle instancabili battaglie portate avanti negli anni di Consiglio".



"Fabrizio è stato per anni l'anima e la colonna portante della nostra Accademia e chiunque abbia avuto modo di incontrarlo, anche solo per poche ore, ha potuto apprezzare la sua vasta cultura, il suo entusiasmo, la sua disponibilità e soprattutto la sua grande umanità - è il cordoglio dell'Accademia dei Benigni -. Con lui perdiamo un pezzo della nostra storia e il vuoto che lascia rimane incolmabile. Ci accompagnerà il suo ricordo luminoso e l'impegno a proseguire la nostra attività culturale nel solco che ha tracciato per noi. Con lo sguardo rivolto al futuro, ma sempre memore del passato, come ci ha insegnato. Riposa in pace".

