L'Admo cerca nuovi potenziali donatori e illumina di rosso la "Fontana del Savorana"

La "Fontana del Savorana" in Piazza degli Ordelaffi si tinge di rosso. Anche Forlì ha aderito a "Match it now", la settimana dedicata all’informazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e che fino a domenica interessa oltre 180 città italiane. L'Admo ha dato vita ad una serie di iniziative per fornire indicazioni a tutti gli interessati e, grazie alla presenza di personale sanitario qualificato ed accreditato, donare ai giovani tra i 18 e 35 anni la possibilità d’iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite un semplice prelievo di saliva.

Forlì vedrà due appuntamenti dove sarà possibile iscriversi come promesse di vita nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo. Sabato, dalle 14.30 alle 20.30, al Festival dell’Incontro, organizzato dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini e dal Consorzio di Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, Admo Emilia Romagna sarà presente con uno stand associativo per sensibilizzare e informare sulla tematica della donazione del midollo osseo; chiunque lo desidera, in possesso delle caratteristiche necessarie, potrà iscriversi nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (Ibmdr) tramite un semplice kit salivare.

Sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 19.30, il progetto "Prendiamoci a Cuore… Admo" scenderà letteralmente in campo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Medoc e Prenditi a Cuore - City Riability Wellness, Admo sarà sul territorio forlivese con la clinica mobile fornita gratuitamente dal prestigioso Gruppo Sanitario: un momento di pura tutela della salute, dove Admo proporrà, a tutti coloro che lo desiderano, il kit salivare utile per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (Ibmdr) e il personale Medoc offrirà informazioni e servizi utili per la tutela della salute pubblica gratuitamente. L’iniziativa gode di un’ulteriore fondamentale collaborazione con l’Associazione di Clownterapia Viviamo In Positivo – Vip, che da anni collabora con Admo per offrire speranza a tutti coloro che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo: un momento dove la prevenzione, la cura e l’assistenza trovano la giusta combinazione e sono al servizio di tutta la Comunità

Admo Emilia Romagna s’impegna quotidianamente nelle scuole, nelle piazze e nelle università mossa da un unico scopo: sconfiggere la leucemia e le altre malattie del sangue per donare ad ogni paziente una concreta speranza di vita. Grazie all’instancabile lavoro dei volontari, nel 2018 sono stati iscritti 8.711 nuovi potenziali donatori, attestandosi tra le prime regioni a livello nazionale per numero di nuovi iscritti. Il trend è confermato dai dati del 2019 e la Campagna “Match It Now” sarà un’importante occasione per raggiungere nuovi ed importanti obiettivi!