Admo, "Le colombe volano": e possono essere anche donate ai reparti di ematologia e centri trasfusionali

Come già successo in alcune occasioni nel corso di questa stagione, la Pallcanestro 2.015 è al fianco di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) anche per la “Campagna di Pasqua”. Vista però l’emergenza sanitaria in corso, le colombe di Admo non potranno scendere in piazza come da tradizione, ma l’associazione non si ferma ed ha pensato ad una soluzione differente per portare avanti la sua iniziativa. Chi farà una donazione potrà scegliere se riceverle a casa propria oppure destinarle ai reparti di ematologia e nei centri trasfusionali degli ospedali italiani, per ringraziare tutti i medici e il personale che lavora instancabilmente e dare un momento di felicità a tutte le persone ricoverate che stanno lottando per la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Admo, viene specificato, "ha bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a portare avanti le attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo; in questo momento più che mai, chi è in attesa di trapianto vede ridotte le proprie possibilità di trovare un donatore compatibile ed il lavoro di Admo diventa fondamentale per dare loro una nuova speranza di vita". Per donare e contribuire alla campagna, clicca qui https://admoemiliaromagna.it/campagna-pasqua/.