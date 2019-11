"Adotta un albero, noi lo curiamo ed i frutti saranno i tuoi": l'iniziativa di un agriturismo

Per Natale vuoi regalarti un albero ma non hai un giardino? A venirti incontro ci ha pensato un'azienda agrituristica biologica di Bertinoro. "Adotta un nuovo albero, noi lo pianteremo e lo cureremo per te. Lo contrassegneremo con il tuo nome e potrai venirlo a vedere e curare quando vuoi. In più i suoi frutti saranno tuoi" è l'iniziativa messa in campo dalle Lucciole in via Gualdo.

L'iniziativa fa parte di una campagna di sensibilizzazione basata sulla volontà di piantare altri 100 nuovi alberi, facendo qualcosa di concreto per il mondo e l’ambiente. L'albero è già prenotatile ed è possibile partecipare alle giornata dedicate all'agricoltura sostenibile il 29 novembre e il 27 dicembre prossimi.

Maggiori informazioni www.agriturismolelucciole.info/piantiamola/