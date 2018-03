"Adotta un Musicista": prorogate le iscrizioni al concorso

Gli “Amici dell’Arte”, associazione culturale forlivese, che fra le proprie finalità hanno quella di favorire tra i giovani l’amore per l’arte ed in particolare per la musica, promuovono la quattordicesima edizione del concorso “Adotta un Musicista”. Il concorso si svolgerà il 24 (prova di sleezione) e 25 marzo (prova finale e proclamazione del vincitore). E' possibile iscriversi entro il 15 marzo. E' possibile reperire informazioni contattanto telefonicamente l'associazione "Amici dell’Arte" al numero fisso 0543-62821 (martedì dalle 15 alle 17; giovedì e sabato dalle 9,30 alle 11,30) o ai numeri di cellulare 338 6874395 e 338 3890248; oppure inviando una e-mail a info@amicidellarte.info (www.amicidellarte.info).