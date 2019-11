Il proprietario non può più occuparsene: un gruppo di cani cerca un tetto familiare

Cercano una casa. Le associazioni "Progetto Soccorso Animale" e "Cani e bimbi" si attivano per affidare un tetto familiare ad un gruppo di cani. Provengono da un allevamento del territorio il cui titolare, per motivi economici e familiari, non può più occuparsene. "Molti sono anziani - viene spiegato - e nessuno di loro è mai vissuto in famiglia amato e coccolato". Se qualcuno è interessato può scrivere via mail a soccorsoanimale.fo@libero.it