Una nuova "mission" per l'Aeronautica Militare: al via una collaborazione col carcere di Forlì

Lunedì il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha sottoscritto una collaborazione col carcere di Forlì per un intervento manutentivo su un gruppo elettrogeno di continuità che si trova nella struttura di Viale della Rocca. "L’attività rientra nella “mission” dell’Aeronautica Militare di essere una forza armata sempre più utile al Paese anche con collaborazioni inter-agenzia e interforze", evidenzia il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan.

In particolare, l’attività istituzionale della base di via Solombrini è quella di effettuare manutenzione di terzo livello tecnico sui mezzi ad alta valenza operativa e sui Gruppi elettrogeni. Nell’alveo di queste capacità professionali, conosciute ed apprezzate anche sul territorio romagnolo, il dirigente del carcere, Palma Mercurio, ha manifestato all’ente dell’Aeronautica Militare, la necessità di un intervento mirato al ripristino della piena efficienza e funzionalità del Gruppo elettrogeno in uso al comando della Polizia Penitenziaria.

Dopo l’approvazione dei rispettivi vertici, è stata quindi sottoscritta una collaborazione che garantirà la piena operatività dell’apparato grazie alle professionalità tecniche dell’Ente aeronautico. Il tenente colonnello Zorzan ha espresso la sua "soddisfazione nel poter mettere a disposizione degli altri dicasteri le competenze e le capacità del Reparto, in un ambito di collaborazione inter agenzia indirizzata ad un concetto di resilienza nazionale della Difesa, nella sua straordinaria capacità di adattarsi funzionalmente alle esigenze del Paese".

Mercurio ha sottolineato come “questa attività, oltre a portare un notevole risparmio economico per l’amministrazione, è estremamente utile per dimostrare le capacità di fare sistema ottimizzando risorse economiche e umane tramite una collaborazione tra dicasteri che pongono in risalto una Difesa moderna, innovativa e duale".