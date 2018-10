Aeronautica, al Secondo Gruppo anche il corso di manutenzione dei "mezzi di rampa"

Il Secondo Gruppo Manuntenzione Autoveicoli di Forlì è stato sede fino a venerdì del primo "Corso di manutenzione

Mhe-Gse (Material Handling Equipment/ Ground Support Equipment)". Il corso, della durata di due settimane (è iniziato il 16 ottobre), si è articolato in lezioni pratiche e teoriche con lo scopo di formare i frequentatori giunti da tutta Italia, sugli interventi di primo livello tecnico sugli Mhe-Gse in dotazione agli aeroporti militari in patria e in teatro operativo.

I "mezzi di rampa" sono attrezzature peculiari degli aeroporti con cui vengono imbarcati nelle stive dei velivoli materiali di grandi dimensioni. Tali attrezzature hanno una meccanica complicata e una serie di strumentazioni ingegneristiche che per la loro revisione e riparazione necessitano di alte competenze e profondo addestramento. Nel quadro di una costante professionalizzazione del personale militare l’Aeronautica Militare ha valutato la necessità di aumentare le capacità del proprio personale tecnico istituendo un ciclo di formazione graduale che possa permettere ai manutentori di intervenire nelle riparazioni ordinarie affinché l’eventuale esigenza di straordinaria possa essere risolta rapidamente abbattendo, nel contempo, i costi.

Come sede del primo corso, l’Aeronautica ha scelto il Secondo Gruppo di Forlì poiché l’ente è impegnato da qualche anno in maniera esclusiva nella riparazione e revisione di attrezzature fondamentali per la vita operativa degli aeroporti. Il comandante, il tenente colonnello Luca Zorzan, nel chiudere il corso, ha manifestato "la piena soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti, utili senz’altro a migliorare la manutenzione di apparati strategici per la Difesa. Permettetemi di manifestare il profondo orgoglio che tutti noi sentiamo per essere stati identificati come sede per questo primo corso. Ciò vuol dire che i vertici della forza armata considerano il Secondo Gruppo come un ente di eccellenza in grado di formare il personale dell’Aeronautica, continua pertanto la tradizione di operosità ed efficienza che da 80 anni caratterizza l’ente forlivese".