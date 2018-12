"Sognando si vola": l'Aeronautica Militare consegna doni ai bambini ricoverati in ospedale

"Sognando si vola". E stata chiamata così l’iniziativa dell'Aeronautica Militare, che ha portato ai piccoli degenti ricoverati al Reparto Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì antissimi doni insieme a molti sorrisi. La delegazione era rappresentata dal personale del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli insieme ad un pilota e due assistenti di bordo del 15esimo Stormo di Cervia.

L’iniziativa ha trovato l’istintiva partecipazione dei militari e civili dell’ente dell’Aeronautica Militare, che hanno contribuito spontaneamente alla donazione di libri e giocattoli per regalare un sorriso ai piccoli pazienti. Nel sacco dei regali, i bambini hanno trovato anche degli album da colorare con i pastelli dell’Aeronautica.

"Nell'approssimarsi del Santo Natale, il primo proposito è stato quello di portare un pensiero ai piccoli pazienti, al fine di dare loro e alle loro famiglie un segno tangibile di vicinanza da parte dell’Aeronautica Militare che, da sempre, è anche impegnata in iniziative di solidarietà", afferma il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan.

Il primario del Reparto Pediatria, Enrico Valletta, ha ringraziato l’Aeronautica Militare per la visita: "Proprio in questo periodo di festa, è particolarmente gradita la presenza di un’Istituzione come l’Aeronautica che, oltre ai propri compiti quotidiani, trova lo spazio per dimostrare un’empatica vicinanza ai piccoli degenti dell’ospedale". Una piccola favola ad occhi aperti che ha permesso ai bambini, per qualche ora, di distrarsi e sorridere facendogli trovare sotto l'albero un regalo da parte dell’Aeronautica Militare.