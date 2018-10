L'Aeronautica Militare di Forlì si conferma serbatoio per la formazione di professionalità tecniche

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha ospitato nelle ultime settimane il 31esimo corso di "Manutenzione Gruppi Elettrogeni" riservato al personale dell’Aeronautica proveniente da tutt'Italia. La formazione, della durata di tre settimane, si è articolata in lezioni pratiche e teoriche con lo scopo di formare il frequentatore sugli interventi di primo livello tecnico dei "Gruppi Elettrogeni" per garantire quella manutenzione ordinaria utile al prolungamento della vita degli apparati impiegati sia nelle basi operative dell’Aeronautica sia all’estero. Una specifica attenzione è stata data anche alle prescrizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, argomento particolarmente sentito in un ente manutentivo come quello forlivese.

Il comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha evidenziato come "l’Aeronautica Militare abbia come principale obiettivo quello di incrementare le professionalità tecniche del proprio personale con lo scopo di garantire l’efficienza di tutte quelle strumentazioni utili anche alla cittadinanza in un’ottica di collaborazione con le Istituzioni del Paese".

"Il Secondo Gruppo - ha concluso Zorzan - si conferma come serbatoio per tutta la forza armata. Quest’anno festeggiamo 80 anni di permanenza a Forlì, lustri in cui uomini e donne, militari e civili hanno dato lustro all’ente e alla città. Continuiamo ancora con entusiasmo e costanza a trasmettere capillarmente tramite questi corsi le conoscenze acquisite affinché anche all’estero l’Aeronautica Militare possa seguitare ad essere un solido punto di riferimento".