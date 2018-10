L'Aeronautica Militare di Forlì forgia un dono mariano per Papa Francesco

Mercoledì il generale di squadra aerea Giovanni Fantuzzi, comandante logistico dell’Aeronautica Militare, è stato ricevuto a Roma in Udienza da Papa Francesco insieme ad una rappresentanza di uomini e donne dell’Alto Comando. In tale occasione Fantuzzi ha consegnato al Santo Padre una scultura della Madonna di Loreto, Patrona dell’Aeronautica Militare e di tutti gli aviatori. La statua è stata interamente ideata e realizzata al Secondo Gruppo Gruppo Manutenzione Autoveicoli da Remo Zoli, dipendente civile del Reparto forlivese, appassionato della forgiatura in ferro battuto.

L'opera, originata dalla lavorazione di recuperi metallici da aeromobili, motori e automezzi, opportunamente riciclati, battuti e levigati e intarsiati – i visi sacri sono stati invece intarsiati nel legno recuperato da un tavolo da falegname dismesso - è stata realizzata artigianalmente da Zoli che ha così dato vita ad un'opera unica ed inimitabile che permarrà in Vaticano rappresentando una simbolica connessione tra l'Aeronautica Militare ed il cielo. Zoli ha presenziato all’Udienza papale e ha rappresentato con orgoglio di fronte a Papa Francesco la proverbiale operosità ed ingegno del popolo romagnolo e dell’Ente forlivese dell’Aeronautica Militare.

Il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha ringraziato Zoli "per l’impegno e il meraviglioso manufatto realizzato per un’occasione così importante e densa di significati spirituali. Zoli non è solo un affidabile e competente lavoratore, ma anche un uomo dotato di estro e creatività. Proprio alla vigilia dei festeggiamenti per l’80° anniversario dell’Ente, questo momento deve essere visto come un importante punto di slancio per indirizzare le attività istituzionali del Secondo Gruppo verso un’ottica sempre più duale e al servizio del Paese". Zoli è anche l’autore del nuovo monumento ad Arturo Spazzoli che sarà inaugurato il prossimo 24 ottobre alla base di via Solombrini.