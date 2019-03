Aeronautica Militare, festeggiato il 96esimo della costituzione: open day alla base di via Solombrini

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì, al comando del tenente colonnello Luca Zorzan, ha festeggiato il 96esimo anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare, aprendo le porte della base di via Solombrini a cittadini e scolaresche. La cerimonia ha avuto inizio con l’Alzabandiera solenne e la rassegna del reparto del comandante Zorzan, che ha dato lettura dei messaggi augurali delle massime autorità militari e Istituzionali in cui è stata unanimemente evidenziata l’importanza del nuovo percorso che sta intraprendendo l’Aeronautica Militare sempre più vicina alle esigenze del cittadino e in aperta e funzionale collaborazione con le altre forze armate.

"Il Secondo Gruppo - ha detto Zorzan nel suo discorso - è in prima linea da sempre nel dare supporto logistico all’attività di volo e, con le nostre capacità di proiezione, anche alla cittadinanza del territorio grazie alla professionalità e alla passione del personale militare e civile. L’Aeronautica Militare festeggia i suoi 96 anni e da 81 anni il 2° Gruppo è con immenso orgoglio al servizio della Forza Armata e della cittadinanza romagnola".

Dopo la consegna delle onorificenze al personale meritevole, i visitatori hanno potuto proseguire la visita alle officine manutentive dell’ente conoscendo così le capacità professionali del personale militare e civile che raggiungono livelli qualitativi eccelsi ed esclusive per la Forza Armata utili non solo per l’Aeronautica Militare ma anche per tutte le Istituzioni del territorio romagnolo. Durante la visita i cittadini hanno potuto ammirare anche una mostra statica di mezzi ad alta valenza operativa, di gruppi elettrogeni di ultima generazione, di motori avionici e aerei “gate guardian”.