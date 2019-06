Gesto di cuore dell'Aeronautica: generosa donazione per i figli dei colleghi meno fortunati

Lunedì il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare di Forlì ha ospitato una conferenza sul ruolo e i compiti dell’Opera Nazionale per i figli degli aviatori. La conferenza, tenutasi nell’Aula Milvus della base di via Solombrini, è stata introdotta dal comandante dell’ente, il tenente colonnello Luca Zorzan e sviluppata dal generale di Squadra Aerea (aus.) Paolo Magro, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Onfa. L’incontro ha consentito a tutto il personale di riflettere sulla condizione dei figli dei colleghi meno fortunati e delle azioni che l’Opera quotidianamente intraprende per supportare le famiglie anche con gesti di empatica vicinanza.

A margine dell’incontro il comandante del Secondo Gruppo Zorzan, ha consegnato una donazione all’Onfa frutto di un’iniziativa posta in essere per coinvolgere in modo volontario e silenzioso militari e civili, uniti in uno straordinario gesto di solidarietà concreto in favore dei figli dei colleghi più sfortunati. La donazione supererà a fine anno i 3mila euro, portando un sostanzioso contributo alla nobile attività dell’Onfa.

L'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori, è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede a Roma. La sua attività è rivolta essenzialmente all’educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani del personale militare dell’Aeronautica Militare. Il suo scopo è quello di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità, e di agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il generale Magro, consegnando l’attestato di riconoscenza all’Ente forlivese, ha ringraziato tutto il personale per l’incredibile generosità dimostrata che contribuirà ad aiutare in modo costante i figli dei colleghi che ci hanno prematuramente lasciato. "Gesti come questi - ha concluso il generale - stimolano un costruttivo spirito di condivisione e il Secondo Gruppo di Forlì è sempre in prima linea quando si parla di solidarietà".