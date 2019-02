L'Aeronautica Militare di Forlì dà nuova vita ad un motore marino e lo consegna al 17° Stormo di Furbara

Mercoledì il Secondo Gruppo Manutenzione Autovelicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha consegnato al personale del 17esimo Stormo di Furbara un motore marino VM-140 HP per la Motovedetta cabinata in dotazione al Reparto romano. Il complessivo isolato è giunto alla base d via Solombrini in condizioni di totale inefficienza a causa dell’età di esercizio e del suo utilizzo in ambienti aggressivi che hanno causato una completa ossidazione di tutte le sue componenti.

Grazie alla perizia del personale dell’ente forlivese, in particolare dei dipendenti civili Fausto Monti e Massimo Montaguti, è stato possibile sostituire i principali elementi del motore oggetto di accurata e approfondita pulizia e disincrostazione. La pompa d’iniezione è stata revisionata nei locali tecnici del Secondo Gruppo, attività esclusiva dell’ente forlivese, e successivamente testata in fase di collaudo. Al termine delle lavorazioni sono state eseguite in sede le prove di funzionamento a caldo del motore, per verificare il corretto funzionamento del complessivo.

Ilcomandante del Secondo Gruppo, Ten. Col. Luca Zorzan, ha evidenziato che "l’attività di revisione e riparazione dei motori di imbarcazione era una delle peculiarità storiche del Secondo Gruppo quando negli anni ’50 era denominato Seconda Officina Grandi Riparazioni Autoveicoli ed Imbarcazioni (2^ O.G.R.A.I.). Oggi tali tipi di interventi sono più unici che rari, ma le operazioni svolte per il motore della Motovedetta del 17esimo Stormo, sono state fondamentali per ripristinare la piena efficienza di un mezzo strategico per la Forza Armata".