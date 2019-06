Aeronautica Militare, la base di Forlì qualifica nuovi esperti nella manutenzione di "mezzi di rampa"

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì è stato sede, dal 17 al 28 giugno, del terzo corso di "manutenzione dei mezzi di rampa" (Material Handling Equipment/ Ground Support Equipment). La formazione, della durata di due settimane, si è articolata in lezioni pratiche e teoriche con lo scopo di formare il frequentatore sugli interventi di primo livello tecnico sugli MHE/GSE in dotazione agli aeroporti militari in Italia e in teatro operativo.

Il corso nasce dall’esigenza di aumentare nella forze armate il "basket" del personale qualificato ad intervenire nella manutenzione di mezzi fondamentali per il funzionamento degli aeroporti. In tale contesto, il Servizio dei Supporti del Comando Logistico, al fine di ottimizzare le risorse economiche ha istituito nella base di via Solombrini un ciclo di formazione graduale che possa permettere ai manutentori di intervenire nelle riparazioni anche fuori i confini nazionali.

Il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha evidenziato "l’importanza strategica per l’Aeronautica Militare di avere nel proprio organico personale sempre più qualificato e la scelta della base forlivese come sede unica in Italia per questi corsi, nasce dall’impegno che l’ente profonde da qualche anno in maniera esclusiva nella riparazione e revisione dei mezzi di rampa e che ha comportato una professionalizzazione unica ed efficace".