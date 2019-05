Aeronautica Militare, il Secondo Gruppo in visita al Museo Otello Buscherini

Una delegazione dell’Aeronautica Militare di Forlì si è recata al Museo Otello Buscherini di Via Caprera per ringraziare della partecipazione all’Expo Ducati tenutasi lo scorso 11 aprile al sedime di Via Solombrini. Il presidente dell’Associazione Otello Buscherini, Luciano Sansovini, ha illustrato agli ospiti i numerosi oggetti che sono conservati al museo. Oltre alle foto di Buscherini, ai suoi trofei e cimeli, il museo ha al suo interno centinaia di foto in bianco e nero di epoche diverse dove sono immortalate le imprese sportive di tanti piloti forlivesi, come Mario Preta, detto “Gnafin”, pilota di indiscusso talento, o come Dino Valbonesi chiamato “Cadinela”.

Tra le motociclette esposte, tra le altre, ci sono la Malanca 125cc su cui Otello Buscherini vinse il Gran Premio di Finlandia nel 1973, la mitica “Zanzara” 50cc della stesa casata bolognese e due Ducati Desmosedici MotoGp di Loris Capirossi e Troy Bayiliss. I due locali del piccolo museo sono pieni di memorabilia e documentazione che hanno portato anche alla pubblicazione di diversi libri tematici utili a tramandare alle nuove generazioni la memoria di un motociclismo antico, passionale, quasi eroico, di tanti piloti romagnoli.

Il Comandante del Secondo Gruppo nel consegnare il crest del reparto e il numero unico dell’ente, ha ringraziato Luciano Sansovini per la fondamentale collaborazione in occasione dell’evento dell’11 aprile e si è detto onorato di aver visitato la “casa” di un pilota che vinse molto su moto diverse dimostrando tutto il suo valore e la sua passione. Un uomo di sport che ha reso onore alla sua città. Il Museo si trova in via Caprera, 1 all’Associazione Otello Buscherini, ed è visitabile il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. L’ingresso è gratuito.