Aeronautica Militare, il vicesindaco Mezzacapo in visita al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli

Il vicesindaco di Forlì e assessore allo Sport Daniele Mezzacapo ha effettuato martedì mattina una visita conoscitiva all’Aeronautica Militare di Forlì. Il vicesindaco è stato accolto dal tenentecolonnello Luca Zorzan, comandante dell’ente forlivese il quale, durante il briefing introduttivo, ha illustrato a Daniele Mezzacapo le capacità logistiche del Reparto sottolineando il grado di efficienza del Gruppo orientato al miglioramento dei processi produttivi e al consolidarsi come punto di riferimento per collaborazioni interforze e inter-agenzia soprattutto per il territorio forlivese.

Successivamente il vicesindaco ha potuto visitare le officine meccaniche del Reparto dove ha constatato l’efficienza dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla riparazione e alla manutenzione degli automezzi ad alta valenza operativa e dei Gruppi elettrogeni. Zorzan, nel consegnare il crest come ricordo della visita, ha evidenziato "l’importanza della collaborazione tra le varie Istituzioni, soprattutto in un territorio come quello romagnolo, dove la storica tradizione aeronautica è un vanto per tutti e dove le capacitò duali del Secondo Gruppo sono sempre più utili al Paese".

La visita è terminata con la firma dell’Albo d’Onore all’ufficio del comandante, occasione nella quale il vicesindaco ha espresso il proprio apprezzamento per la dedizione con cui il personale militare e civile opera, riuscendo a garantire un notevole risparmio economico per l’amministrazione ed essere un "fiore all’occhiello del Paese e un vanto per tutti i cittadini italiani e forlivesi".