Aeronautica, militari da tutt'Italia a Forlì: concluso il corso di manutenzione gruppi elettrogeni

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì è stato sede, dal 7 al 24 maggio, del 32esimo Corso di Manutenzione Gruppi Elettrogeni riservato al personale dell’Aeronautica Militare proveniente da tutta Italia. Il corso, della durata di tre settimane, si è articolato in lezioni pratiche e teoriche con lo scopo di formare i frequentatori sugli interventi di primo livello tecnico dei gruppi elettrogeni per garantire quella manutenzione ordinaria utile al prolungamento della vita degli apparati impiegati sia nelle basi operative dell’Aeronautica sia all’estero.

Particolarmente importanti per le finalità formative, sono state le esercitazioni pratiche presso il Laboratorio Tecnico del Gruppo, dove i discenti hanno potuto acquisire nozioni e procedure operative di fondamentale importanza per la manutenzione dei gruppi elettrogeni. Una specifica attenzione è stata data anche alle prescrizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, argomento particolarmente sentito in un ente manutentivo come quello forlivese e sulla gestione amministrativa dei materiali.

Il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, nel discorso di chiusura del corso, ha ringraziato pubblicamente il direttore dello stesso, il primo Luogotenente Francesco Di Candia che lascerà a breve il servizio attivo e che ha dato il via a quella che oggi è divenuta "una delle peculiarità dell’Ente, ovvero quella di essere un importante e prestigioso ente di formazione tecnica.

Zorzan ha infine sottolineato come l’Aeronautica Militare continui a investire sull’accrescimento della professionalità tecnica del proprio personale con lo scopo di garantire l’efficienza di tutte quelle strumentazioni comuni anche ad altre Istituzioni, nell’ottica di interventi duali sul territorio".