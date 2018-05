L'Aeronautica Militare di Forlì festeggia la giornata del personale civile della Difesa

Venerdì il Secondo Gruppo Manutenzione di Forlì ha festeggiato la giornata dedicata al personale civile della Difesa. Durante la sobria cerimonia, il comandante dell’ente, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha consegnato le medaglie ai dipendenti che prestano servizio da oltre 30 anni per l’amministrazione difesa. Il comandante, nell’occasione, ha voluto evidenziare "l’impegno e la dedizione che accomuna tutti i dipendenti civili che, grazie al loro senso di appartenenza e alla forte motivazione sono un supporto fondamentale agli obiettivi della Difesa in generale e, nel caso del Secondo Gruppo, dell’Aeronautica Militare".

"Infatti grazie alle altissime competenze tecnico professionali delle maestranze civili, il Secondo Gruppo è in grado di percorrere una strategia di ottimizzazione delle risorse disponibili attuando processi lavorativi che coinvolgono e valorizzano le competenze del personale, permettendo all’Ente di essere un punto di riferimento anche per il territorio forlivese con le proprie capacità duali", ha evidenziato il comandante. "Spesso il silenzioso lavoro del personale civile rimane in secondo piano, ma in giornate come questa - ha concluso Zorzan -. È doveroso dare la giusta importanza a chi, con orgoglio e passione, contribuisce ai successi del Secondo Gruppo e il pensiero di riconoscenza va anche a chi vi ha preceduto e ha fatto la storia di questo ente".