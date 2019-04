Il decollo dell'aeroporto, parla FA: "Certificazioni Enac e lavori completati entro maggio"

"Il complesso percorso di riattivazione dell’aeroporto Ridolfi di Forlì, iniziato con la firma della concessione nel dicembre 2018, sta entrando nell’ultima fase che porterà, nei prossimi mesi, la struttura a essere pienamente operativa". Lo annuncia attraverso una nota stampa FA Srl, la società che si è aggiudicata la concessione di gestione aeroportuale del Ridolfi.

"Il programma per il ripristino funzionale dell’aeroporto è in corso al fine di mettere, al più presto, l’infrastruttura nuovamente a disposizione del pubblico - viene evidenziato -. Tutta la documentazione richiesta in questa prima fase è stata consegnata alle autorità competenti: le certificazioni di Enac sono attese entro il mese di maggio, termine entro il quale saranno completati i lavori di ripristino dell’aerostazione, funzionali per il completamento delle certificazioni stesse e la consegna di tutta la documentazione necessaria".

"Le contrattazioni con le diverse ditte coinvolte nella fornitura dei servizi aeroportuali stanno volgendo al termine, così come sono in fase di completamento le assunzioni programmate in funzione con la legislazione tecnica vigente - viene aggiunto -. Dopo la fase di negoziazione con diversi vettori aerei si era giunti all’individuazione di un particolare operatore disponibile ad essere attivo già nei prossimi mesi anche per cercare di cogliere l’opportunità della stagione estiva già alle porte".

"In conclusione, per l’operatività dei voli di linea occorre la presenza dei servizi di Stato quali Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Dogana; una riattivazione resa complessa dalla chiusura totale della struttura per 6 anni - viene rimarcato -. Ad oggi, attraverso la preziosa azione della Prefettura, delle Istituzioni e di tutte le forze politiche interessate allo sviluppo del territorio, sono state fornite rassicurazioni sulla presenza di tali servizi. È più complessa, e potrebbe richiedere qualche ulteriore settimana, la riattivazione dei Vigili del Fuoco i quali devono ripristinare il distaccamento aeroportuale attraverso la dotazione di personale dedicato e di specifici mezzi".

F. A. Srl si augura che "la riattivazione dei servizi avvenga nei tempi programmati, anche per consentire l’effettiva operatività dell’aeroporto e concludere la contrattualizzazione con i vettori aerei nel rispetto dei necessari tempi tecnici".