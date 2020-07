Il Ridolfi ora ha il "certificato di aeroporto", la ripartenza? "Entro l'autunno". In arrivo i pompieri

Vigili del fuoco operativi già nel mese di agosto e ritorno dei voli commerciali “entro la fine dell'autunno”: è la tabella di marcia per l'aeroporto Luigi Ridolfi, indicata durante la consegna del “certificato di aeroporto” da parte di Alessio Quaranta, direttore generale di Enac. Lunedì mattina la sala check-in dello scalo ha accolto la cerimonia alla presenza delle autorità cittadine. Un pro-forma, che però è molto importante: con quel documento “incorniciato” nell'ufficio del presidente, infatti, lo scalo può ufficialmente riaprire, dopo 7 anni di stop. E' il termine di un iter burocratico che permette all'aeroporto di Forlì di riaffacciarsi sui cieli.

Lo fa in un momento quanto mai difficile, ne è consapevole il presidente di FA Srl Giuseppe Silvestrini: “Lo facciamo in un 2020 imprevedibile, ma sta a noi mitigare gli effetti del Covid che ricadranno sui nostri figli e sui nostri nipoti. Il nostro contributo è la riapertura di un piccolo aeroporto”. Silvestrini ha lodato la collaborazione pubblico-privato per la riapertura dello scalo e ha ancora una volta precisato che il Ridolfi vuole essere “risorsa aggiuntiva e non alternativa” nel sistema aeroportuale regionale. Lo spazio, gli fa eco Alessio Quaranta, consegnando il certificato di aeroporto, c'è per tutti: “Quattro aeroporti in una regione non sono strutture ridondanti, ma infrastrutture fondamentali per lo sviluppo, a patto di orientare le vocazioni dei singoli scali verso una complementarietà e non una dissennata concorrenza”. Il direttore di Enac, inoltre, ha riconosciuto alle forze istituzionali di Forlì “una sintonia che va al di là delle appartenenze politiche e delle maggioranze del momento”.

Per Quaranta, lo scalo forlivese, “sarà una riserva utile quando prima o poi, noi speriamo più prima che poi, il traffico aereo torni a crescere dopo questo periodo”. Ma non solo: “A Forlì c'è un polo tecnologico aeronautico che fa invidia”. I due obiettivi – polo tecnico e formativo per l'aeronautica civile e scalo passeggeri – sono complementari nei piani di FA Srl. Sintetizza i piani Sandro Gasparrini, amministratore delegato di FA Srl: “Nelle prossime settimane ci sarà l'insediamento effettivo di uomini e mezzi dei vigili del fuoco che potranno iniziare a fare le loro prove ed esercitazioni (l'operatività è prevista per fine agosto, ndr). Nel frattempo non staremo fermi: termineremo gli arredi, testeremo i sistemi informatici, formeremo il personale”. I due pilastri del progetto restano il polo formativo e tecnico (“Lavoriamo per una base di manutenzione per aeromobili Airbus e Boeing”, sempre Gasparrini), e il traffico passeggeri, specificando che “la filosofia è stata già indicata: non replicare spazi che altri stanno cercando di avere con un lavoro sul campo”. E come pubblico di viaggiatori? “Non c'è solo il turismo, ma anche altra utenza. Per il turismo c'è tutta l'area dell'entroterra da valorizzare per il traffico incoming”.

Le reazioni politiche

Saluta l'evento il sindaco Gian Luca Zattini: "Quella di oggi non è solo una giornata di festa ma è anche un punto di partenza per il futuro di questa città. Perchè è nei momenti di crisi che bisogna avere il coraggio di guardare avanti con fiducia e investire nella ripresa. Ed è proprio questo che Enac ci insegna con la consegna del certificato di Aeroporto al nostro scalo. È questo che ci insegna la società di gestione del Ridolfi, con il suo piano di investimenti e la sua tenacia nel voler ‘tornare a volare’ e dare nuova vita al nostro aeroporto. È questo che ci insegnano i forlivesi e i romagnoli, combattivi e determinati a tagliare il traguardo di un lungo e faticoso percorso ma già sulla griglia di partenza per la prossima sfida. È questo che ci insegna la politica, quella sana, vicina ai territori e impegnata a lavorare sui progetti nell’interesse di tutti e azzardando le distanze. Oggi, insieme, possiamo dire: ce l'abbiamo fatta. Grazie Forlì".

Commenta il parlamentare della Lega Jacopo Morrone in una nota: “Un buon lunedì per la nostra città. Questa mattina ho partecipato, con orgoglio e emozione, alla cerimonia di consegna del ‘certificato di aeroporto’ per il Ridolfi. Lo scalo forlivese, insieme a tutta la Romagna, può finalmente tornare a volare. Sono stati mesi e mesi di lavoro di squadra, di stop and go, di speranza e di passione, ma finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo ottenendo questa certificazione che fa tornare l’aeroporto di Forlì in serie A. Un ringraziamento è d’obbligo a tutti coloro che, a ogni livello, si sono battuti per questo grande risultato che, sono convinto, potrà portare ricadute positive a tutto il territorio”.

Interviene anche Marco di Maio, deputato di Italia Viva: "È solo un passo, se vogliamo, simbolico. Ma vedere atterrare il primo aereo all’aeroporto di Forlì è stata un’emozione che difficilmente dimenticherò. È stato il modo migliore per vedere ripagati anni di lavoro e di impegno, che ora capisco con certezza non sono stati vani. Non smetteremo mai di ringraziare gli imprenditori che hanno scelto di investire sull’aeroporto, grazie anche al nuovo bando che faticosamente abbiamo ottenuto nel 2017. Non saremo mai sufficientemente grati nemmeno ai lavoratori che hanno continuato a crederci, a formarsi, a mettere le proprie competenze al servizio di questo progetto. Ora attendiamo la stipula degli accordi commerciali, l’espletamento delle ultime attività amministrative e ci auguriamo che al più presto si ricominci davvero a decollare e ad atterrare al Ridolfi. Quello di oggi segna un punto di non ritorno, un punto di ripartenza, un punto di rilancio non solo per l’aeroporto di Forlì, ma più in generale per tutto il territorio. Sempre più orgoglioso di aver combattuto e di continuare a combattere questa battaglia".