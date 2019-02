Aeroporto, Cervia guarda con interesse al Ridolfi: "Può diventare un grande volano per aumentare il turismo estero"

L'interesse della riviera cervese sull'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. Il sindaco di Cervia, Luca Coffari, ha incontrato martedì i vertici di F.A., la società che si aggiudicata la gestione dello scalo. " Stanno lavorando alacremente per la riapertura - afferma il primo cittadino della località rivierasca -. Può diventare un grande volano per aumentare il turismo estero per Cervia, Milano Marittima e tutta la Romagna". Attraverso un post su Facebook, Coffari ha spiegato che sono state gettate "ottime basi per collaborare al meglio con i territori". "Vogliamo iniziare da subito a lavorare in sinergia coinvolgendo le associazioni ed albergatori del territorio", ha aggiunto.

Interpellato da RomagnaOggi-ForlìToday, Coffari ha aggiunto che durante l'incontro si è argomentato "delle opportunità turistiche dell'aeroporto per la nostra località. Vogliamo coinvolgere gli operatori turistici per lavorare sui pacchetti turistici legati ai voli e dare suggerimenti sui mercati che possono avere più riscontro in termine di incoming oltre che coordinarci per investire come promozione nelle città sul quale ci saranno i voli. ovviamente le destinazione sui quali volano le decideranno nei prossime mesi".