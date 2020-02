Aeroporto, stop al sorvolo della città: gli aerei decollano e atterrano dall'altro lato della pista

Con la riapertura dell'aeroporto Luigi Ridolfi, i cui piani sono stati illustrati lunedì mattina, a regime non ci sarà il sorvolo della città per gli aerei in atterraggio e decollo. Rumore e preoccupazioni per il sorvolo a bassa quota dei popolosi quartieri sud di Forlì non dovrebbero insomma rappresentare un problema, che pure diversi anni fa animò un comitato che si batteva contro questi rischi. Questo perché sono già disponibili le apparecchiature tecnologiche per utilizzare la pista “in entrambi i sensi di marcia”.

Installata poco tempo prima della chiusura della Seaf e l'interruzione del traffico aereo, la strumentazione è sempre stata tenuta collaudata e in efficienza da Enav. Per cui, una volta concluso il periodo di sperimentazione (circa un anno) che si sarebbe dovuto fare dopo l'installazione, la direzione di partenza e atterraggio degli aerei sarà dal lato di Bertinoro, soprastante un'area agricola dove la densità di popolazione è molto più scarsa.