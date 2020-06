Aeroporto, il sindaco: "Non competiamo sulla via Emilia, ma col mondo. Abbiamo altre ambizioni"

“Questo contesto è quello che dà il senso della specificità dell'aeroporto di Forlì, che non lo rende competitor di nessuno. Forlì ha la sua ricchezza e la sua specificità, auguriamo tutte le fortune all'aeroporto di Rimini e l'unico invito che faccio è: lasciateci lavorare, noi dobbiamo fare la nostra corsa”: sono le parole del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini a commento delle dichiarazioni dell'assessore regionale Vincenzo Colla, che ha la delega allo sviluppo economico e al lavoro. Colla è arrivato a Forlì per partecipare alla presentazione dell'Academy per l'alta formazione in ambito aeronautico, ed in particolare per la manutenzione degli aerei, una professionalità molto specifica che richiede licenze apposite emesse da Enac. Forlì è già un polo formativo con certificazione europee dal 2014.

Diventare un hub della formazione avanzata in campo aeronautico, forte del suo polo tecnologico specializzato che si è aggregato intorno alla pista del Ridolfi, è uno degli asset del rilancio dello scalo forlivese. E sulla diatriba con Rimini, continua Zattini: “Questa presentazione apre uno contesto così vario e importante che rende evidente che il nostro competitore non è sulla via Emilia, il nostro competitor è il mondo, c'è una competizione globale avendo nel cuore la Romagna”. Ed ancora: “Se Forlì funziona, Rimini funziona, con la Regione che garantisce sostegno a tutto il sistema aeroportuale regionale, facendone un punto di forza, per noi va bene”. E conclude: “Non parleremo mai in termini competitivi di Rimini, abbiamo altre ambizioni”.