Aeroporto, il presidente della Regione: "Piena fiducia alla cordata"

"Abbiamo fatto bene a chiedere ad Enac un nuovo bando per l’Aeroporto di Forlì". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini commenta su Facebook l'interesse di una cordata di imprenditori romagnoli al "Ridolfi", ai quali dà "piena fiducia". Prosegue il governatore: "La Regione, come sottolineato da assessore Donini pochi giorni fa, sarà al loro fianco per definire il fabbisogno infrastrutturale collegato al piano di sviluppo, così come abbiamo fatto con Bologna, cantierando il People Mover e con Parma, mettendo a disposizione 12 milioni di euro per l’allungamento della pista per il piano cargo. Lo abbiamo sempre detto - conclude Bonaccini -. Gli aeroporti si sostengono se stanno sul mercato e non con contributi pubblici (magari per ripianare le perdite) nella gestione. Ma con progetti seri la sfida della competitività la possiamo vincere insieme".

"Le istituzioni e il territorio devono sostenere, senza distinzioni e inutili polemiche, il tentativo di una coraggiosa squadra di imprenditori romagnoli che ha deciso di investire sull’aeroporto di Forlì - fa eco il deputato Marco Di Maio sempre su Facebook -. Il loro successo non sarà quello di una parte, ma di tutti. È importante che anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, si impegni in prima persona. Avanti, insieme". Attraverso Facebook parla anche Augusto Balestra, uno dei soci di Orienta Partners che ha coordinato le operazioni di composizione della cordata di imprenditori e fa parte della società che si è costituita assieme a Ettore Sansavini e Giuseppe Silvestrini. Insieme a loro, anche alcune importanti realtà imprenditoriali della Romagna come Cmc, Orogel, Ponzi, Cittadini dell’Ordine. "Un grandissimo ringraziamento al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e all'assessore ai trasporti della Regione Raffaele Donini - afferma - che hanno fattivamente e pubblicamente sostenuto l'iniziativa di rilancio dell'Aeroporto della Romagna. Trattasi di una iniziativa privatistica, ma che deve dialogare con le istituzioni pubbliche che ringrazio, in particolare nelle persone di Marco Di Maio, Davide Drei e Andrea Corsini che fin da subito hanno creduto nel progetto alla base del rilancio".