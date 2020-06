Aeroporto in 'Tabella A', Zattini: "Giro di boa in un momento speciale di ripartenza generale"

“Grazie davvero a tutti quelli che si sono impegnati per il raggiungimento di questo straordinario risultato. Oggi è una giornata speciale non solo per Forlì, ma per tutta la Romagna. Grazie al senso di responsabilità e all’integrità professionale della società di gestione, Fa srl, la riapertura del nostro aeroporto Luigi Ridolfi non è più un miraggio, ma una solida realtà. Dopo tanti sforzi, fatiche e qualche inevitabile battuta d’arresto, lo scalo aeroportuale forlivese è al giro di boa di una nuova stagione": sono le parole con cui il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini plaude al decreto che inserisce lo scalo aeroportuale di via Seganti tra quelli di rilievo nazionale, con relativa dotazione dei vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre Zattini: "La notizia del suo inserimento nella cosiddetta ‘tabella A’, è senz’ombra di dubbio quella che più di tutte aspettavamo. Averne la certezza è una gioia immensa, soprattutto in un momento come questo, di grande difficoltà economica per tutto il territorio. È questo il valore aggiunto della notizia. La ripartenza passa anche da qui, dalla riapertura del Ridolfi è dalla sua capacità di ‘fare impresa’, di mettere in rete il polo didattico dell’aereonautica con la filiera della logistica, di rilanciare il turismo e la vocazione ricettiva di tutta la Romagna. Ecco perché rinnovo i miei ringraziamenti a quella cordata di imprenditori locali che ci ha sempre creduto e ha continuato a lavorare per la riapertura dello scalo. Il merito di questa impresa è da ricercarsi, più di tutto, nella loro intraprendenza.”