Aeroporto, Drei: "Si attende il team di Enac per le procedure di certificazione"

Novità sull'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. Il sindaco Davide Drei, sollecitato dal capogruppo in Consiglio comunale della Lega Nord, Daniele Mezzacapo, ha spiegato che è in atto "una fase di relazioni istituzionali con gli enti nazionali". Chiarisce il primo cittadino: "E' atteso nel breve periodo il team ispettivo di Enac (l'Ente nazionale aviazione civile, ndr) per le procedure di certificazione dell'aeroporto. Per la parte del progetto industriale sta nei soci doverlo rappresentare o meno, trattandosi di un progetto privato". Il 25 giugno scorso l'Enac ha approvato l’aggiudicazione dell’aeroporto di Forlì al gruppo di imprese private che ha partecipato al bando per la gestione, la FA Srl. La società che ha presentato la propria proposta per la gestione dello scalo "Luigi Ridolfi" vede coinvolti tra gli altri Ettore Sansavini del Gruppo Villa Maria e Giuseppe Silvestrini, già presidente di Unieuro . Insieme a loro, anche alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio come Cmc, Orogel, Ponzi, Cittadini dell’Ordine, oltre a Orienta Partners che è anche stata ideatrice del progetto di rilancio dello scalo mercuriale.