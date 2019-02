Aeroporto, vertice con la Regione. Drei: "L'obiettivo è tornare a volare entro l’estate"

L'obiettivo del Ridolfi è spiccare il volo entro l'estate. Il progetto di rilancio dell’aeroporto forlivese "può contare sulla massima condivisione e sull’impegno congiunto degli imprenditori, delle istituzioni e del territorio". Lo ha assicurato il sindaco Davide Drei al termine di un incontro promosso dall’assessore Regionale ai Trasporti Raffaele Donini, che si è svolto martedì nella sede aeroportuale alla presenza dei consiglieri regionali della provincia e dei soci di F.A. Srl, la società che si aggiudicata la gestione dello scalo.

L'obiettivo, evidenzia il primo cittadino, è "far decollare una infrastruttura strategica votata all’attività passeggeri, a forte connotazione tecnologica collegata alla formazione universitaria". Per Drei si è trattato di "un incontro decisivo per la crescita del territorio e della Romagna, dalla costa all’entroterra, che richiede la collaborazione di tutti, nessuno escluso".

In occasione della visita istituzionale del Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni (Lega) allo scalo di via Fontanelle, accompagnato dal segretario romagnolo della Lega Romagna Jacopo Morrone e suo omologo alla Giustizia, Sandro Gasparrini, amministratore delegato di FA Srl, aveva annunciato una ribonificazione dell'impianto entro 100 giorni, " con un’opera di manutenzione ordinaria. I grandi progetti li faremo dopo”. Lo scopo? Presentare uno scalo operativo e in grado di accogliere i primi viaggiatori, un biglietto da visita necessario per stringere gli accordi con le compagnie aeree, “e ce ne sono già di interessate, ma non ne avevamo dubbi”, aveva aggiunto.