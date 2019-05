Opportunità per uffici, bar-ristorante, magazzini e altro: gli spazi del Palazzo Sme in affitto

Alcuni spazi del palazzo di vetro di via Punta di Ferro ad uso commerciale. Forlì Mobilità Integrata (Fmi) offre infatti per la locazione varie porzioni dell'immobile "Palazzo Sme". Sono già disponibili, o si renderanno presto disponibili, spazi per diverse metrature e destinazioni d’uso come uffici, bar-ristorante, magazzini ed altre destinazioni commerciali. La proprietà è disponibile ad adeguare i locali al fine di variarne la destinazione d’uso, in base a specifici accordi tecnici ed economici da sottoscrivere con i soggetti interessati.

"Il Palazzo Sme è un edificio polifunzionale che consiste in un piano seminterrato, un piano rialzato ed altri due piani fuori terra, ed ospita al momento diverse e rilevanti attività terziarie - viene spiegato dall'amministrazione comunale in una nota -. E' contiguo agli spazi della Fiera di Forlì, in una zona agevolmente collegata alle principali vie di comunicazione (Autostrada A 14, tangenziale, Strada Statale 67), servita da piste ciclabili e dai mezzi del trasporto pubblico (linee 5, 7 e 12). All’esterno dell’edificio sono presenti ampi spazi di parcheggio pubblico. Gli spazi sono dotati di impianti di riscaldamento-condizionamento centralizzati ma regolabili localmente; il palazzo Sme è inoltre allacciato al teleriscaldamento".

"L’immobile - viene rimarcato . è in buono stato di manutenzione e la proprietà Forlì Mobilità Integrata è impegnata in una costante opera di riqualificazione ed efficientamento. Alcuni operatori di servizi fonia/dati inoltre garantiscono la possibilità di collegamento in fibra ottica". I locatari saranno selezionati al termine di specifiche trattative con i soggetti interessati. L’importo del canone di locazione sarà determinato in base a trattativa con Fmi; la durata dei contratti di locazione sarà di anni 6, con opzione di rinnovo di ulteriori 6 anni (contratti di locazione commerciale). Per prenotazione di visite, sopralluoghi e informazioni: contattare gli uffici di Fmi al numero 0543-712559. La procedura ha carattere esplorativo ed informale e pertanto può essere interrotta o sospesa in qualunque fase, senza obblighi o vincoli per Fmi.