Affitto, stanziati oltre 250mila euro per il rimborso: ecco come accedere ai contributi

L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando per accedere al contributo per l'affitto 2017. Ai sensi della Delibera Regionale numero 1417 del 25 settembre (“Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”), il bando approvato dalla giunta comunale ha per oggetto l'erogazione di contributi per il rimborso dei canoni di locazione relativi all'anno 2017. Lo stanziamento del fondo regionale è pari a 218.214 euro, cui si aggiungono risorse comunali per 32.732 euro, per un importo complessivo di 250.946 euro.

Entro il 5 aprile possono presentare domanda di contributo i cittadini italiani, i cittadini stranieri di uno Stato appartenente all'Unione Europea o di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno non inferiore ad un anno, purché residenti nel Comune di Forlì, intestatari del contratto di locazione nonché residenti nell'alloggio oggetto del contratto.

Per poter accedere al contributo, il valore Isee relativo al nucleo famigliare non deve superare i 7.500 euro. Il contributo è pari a tre mensilità, per un importo massimo di 1.500 euro, e l'assegnazione avverrà secondo la graduatoria redatta in base all'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito Isee del nucleo famigliare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. E' possibile presentare domanda fino al 5 aprile ai Caf convenzionati con il Comune di Forlì: Acai, Anmil, Cisl, Confartigianato, Cafitalia, Ugl, Uil, Cna, Acil, Teorema, Uil e Anmic. Il bando è disponibile nelle sedi dei Caf e delle associazioni convenzionate, sul sito internet del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it e nella sede del Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì (Corso A. Diaz 21).