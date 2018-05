Agevolazioni per le imprese per la bonifica delle coperture in amianto

Fino al 31 maggio 2018, le imprese che hanno unità produttive nel territorio potranno richiedere le agevolazioni per la bonifica di coperture e manufatti contenenti amianto (Bando ISI 2017 indetto dall'INAIL). Tra i progetti finanziabili, quello denominato “Asse 3” è dedicato agli interventi di bonifica da materiali contenenti amianto e prevede un incentivo del 65% fino a un contributo massimo erogabile di 130.000 euro, con un limite minimo di ammissibilità del progetto corrispondente a 5.000 euro di contributo richiesto. I soggetti destinatari sono le imprese, anche individuali iscritte al Registro della Camera di Commercio, con l'esclusione delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola, alle quali è dedicata una linea di agevolazioni a sé stante. I progetti devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della domanda. Le spese finanziabili devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale INAIL alla pagina: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune di Forlì, in via delle Torri, 3 - Sportello Energia e Amianto con orari di apertura per l'informazione al pubblico: Lunedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 13, telefono 0543 712434.