Covid-19, nel Forlivese i positivi sono 36. C'è un nuovo caso a Tredozio

Torna ad aggiornarsi il dato delle positività al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza sanitaria comunicato giovedì pomeriggio dalla Prefettura. Si segnalano due casi in più, rispettivamente a Tredozio e Cesena. "Sono state immediatamente prese tutte le misure necessarie da parte delle strutture sanitarie - informano dall'amministrazione comunale di Tredozio -. Cogliamo l'occasione per esortare la popolazione a non abbassare la guardia e quindi a rispettare le norme del distanziamento sociale e a utilizzare i dispositivi di sicurezza".

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 1.734, di cui 1.469 guariti (+8 rispetto a mercoledì), 16 ricoverati con sintomi e 56 in isolamento domiciliare. Nel Forlivese i positivi sono 36, sette dei quali ricoverati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Sono 802 coloro che hanno sconfitto la malattia, mentre i morti sono 110. La somma totale porta a 948 casi. Nel Cesenate i positivi sono 36, nove dei quali ricoverati all'ospedale "Maurizio Bufalini". I dimessi guariti sono 667, mentre i morti 83. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza nel comprensorio di Cesena vi sono stati 786 casi.

La situazione nel Forlivese

A Forlì i positivi sono 24, 5 dei quali ricoverati con sintomi e 19 in isolamento domiciliare. Questa la distribuzione dei casi positivi a giovedì pomeriggio: uno a Bertinoro, uno a Castrocaro, uno Dovadola, uno a Forlimpopoli, tre a Predappio, tre a Rocca San Casciano, uno a Tredozio ed uno a Santa Sofia. Nessun caso a Civitella, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e Premilcuore.

Questa la situazione dei guariti: 489 a Forlì, 55 a Bertinoro, 14 a Castrocaro, 13 a Civitella, sette Dovadola, 68 a Forlimpopoli, quattro a Galeata, 78 a Meldola, uno a Modigliana, tre a Portico, 21 a Predappio, due a Premilcuore, 44 a Rocca San Casciano, uno a Tredozio e due a Santa Sofia. Le vittime sono invece 70 a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, 15 a Forlimpopoli, nove a Meldola, sette a Predappio e sei a Rocca San Casciano.