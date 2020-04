Coronavirus, altri due morti nelle case di riposo. Ma solo quattro positivi in più in 24 ore

Altre cinque vittime del Covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Nel Forlivese sono due, aggiornando il numero dei decessi a 72: si tratta di un uomo di 86 anni che si trovava ospite alla casa di riposo "Drudi" di Meldola e di una 63enne, con patologie pregresse, che era ospitata alla Zangheri. Con l'ultimo bollettino di martedì pomeriggio diventano 45 i morti a Forlì, otto dei quali alla casa di riposo Zangheri. Completano il triste conteggio dei decessi dall'inizio dell'emergenza Bertinoro (uno), Meldola (cinque, due alla "Drudi"), Predappio (cinque), Rocca San Casciano (cinque, quattro dei quali alla "Villa del Pensionato") e Forlimpopoli (undici, tutti alla "Artusi"). A livello provinciale sono 118 (ve ne sono stati tre nel Cesenate).

La nota positiva è la crescita contenuta dei nuovi pazienti risultati positivi al Coronavirus: quattro nel territorio Forlivese e quattro nel Cesenate, per un totale di 1462 casi dall'inizio dell'emergenza (829 nel Forlivese e 633 nel Cesenate). Nel comprensorio di Forlì i ricoverati con sintomi sono 90, mentre quelli in terapia intensiva 11. Coloro che necessitano solo di assistenza domiciliare sono 487. Registrato un solo guarito rispetto a lunedì, in città, che aggiorna il totale a 169.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella città mercuriale i casi positivi sono 366, 71 ricoverati (sei in terapia intensiva) e 295 in isolamento domiciliare. A Bertinoro se ne registra uno più (10 ricoverati, uno in terapia intensiva). A Castrocaro sono 9 (un solo ricoverato). Situazione stabile a Civitella (11), Civitella (9), Galeata (2), Portico (3), Premilcuore (2) e Santa Sofia (1). A Forlimpopoli sono 39 (5 ricoverati, due in terapia intensiva), mentre a Meldola sono 61 (nove ricoverati, uno in terapia intensiva). A Predappio sono 14 (due ricoverati, uno in terapia intensiva), mentre a Rocca San Casciano sono 40 (due ricoverati). Nessun caso a Modigliana (dove nei giorni scorsi si è registrata la guarigione dell'unico paziente) e Tredozio.