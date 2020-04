Coronavirus, continua la moria di anziani. Ma c'è un solo contagiato in più

Un solo nuovo contagiato e due morti. Questo il bilancio sull'emergenza sanitaria sanitaria da coronavirus aggiornato a lunedì pomeriggio e comunicato dalla Prefettura di Forlì-Cesena. "Continua la moria diffusa di persone anziani, ma sono il proseguio di un contagio di diverse settimane fa - ha spiegato il sindaco Gian Luca Zattini in commissione consiliare -. E' in atto un percorso di uscita per arrivare alla "fase 2" e la parziale riapertura parte da un dato confortante sanitario".

Le vittime sono un 72enne ed una 85enne, entrambi con patologie pregresse, che si trovavano ricoverati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Nel Forlivese i casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 872, dato che comprende anche morti e guariti. I ricoverati sono 78, di cui sette in terapia intensiva. Le persone che si trovano in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono 373. I guariti sono 338. La frenata rispetto al balzo del giorno precedente si spiega col fatto che domenica la tenda del "drive through" installata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" era chiusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l'ultimo bollettino di lunedì pomeriggio diventano 83 i morti: 51 a Forlì, due Bertinoro, sette a Meldola, sei a Predappio, cinque a Rocca San Casciano e dodici a Forlimpopoli. A livello provinciale sono 140. I casi totali a livello provinciale dall'inizio della pandemia sono 1550, nove in più rispetto a domenica (otto nel Cesenate, che porta il dato complessivo a 678).