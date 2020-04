Coronavirus, altri due morti. Ma continua il calo dei positivi nel Forlivese

Tre nuovi casi di positività al coronavirus a Forlì e purtroppo due decessi. E' quanto emerge dal bollettino diramato martedì pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena. In provincia il dato complessivo è di 1556 casi, dato che comprende anche i morti ed i guariti, di cui 875 nel Forlivese e 681 nel Cesenate. I positivi sono 799, mentre le guarigioni 615. Con i due morti del Forlivese il numero totale dei lutti sale a 142. Le vittime sono un 68enne forlivese, che si trovava ricoverato da tempo all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, e una novantenne ospite dalla casa di riposo "Drudi" di Meldola.

La situazione nel Forlivese

Con l'ultimo bollettino diventano 85 i morti nel comprensorio di Forlì: 52 in città, due Bertinoro, otto a Meldola, sei a Predappio, cinque a Rocca San Casciano e dodici a Forlimpopoli. Nelle ultime 24 ore si sono registrate altre sette guarigioni, che aggiorna il dato totale a 345 (cinque a Forlì, una a Bertinoro ed una a Meldola). I cittadini ancora positivi al covid-2019 sono 445, dei quali 73 ricoverati (cinque in terapia intensiva) e 372 in isolamento domiciliare e che non necessitano di cure ospedaliere.

Nella città mercuriale i contagiati sono 278 (48 ricoverati, 230 in isolamento domiciliare e 198 guariti). Questa la situazione negli altri comuni: Bertinoro 21 positivi, Castrocaro 3, Civitella 8, Dovadola 6, Forlimpopoli 35, Galeata uno, Meldola 51, Predappio 12, Premilcuore 2, Rocca San Casciano 27 e Santa Sofia 1.