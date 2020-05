Covid-19, 109esima vittima nel Forlivese: è una donna di 80 anni

E un'ottantenne, ospite della casa di riposo "Drudi" di Meldola, la 109esima vittima del covid-19 nel Forlivese. E' quanto emerge dal bollettino sulla pandemia, aggiornato a mercoledì pomeriggio, diramato dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Non si registrano altri casi di positività in tutta la provincia, mentre sono 25 coloro che hanno sconfitto la malattia. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria in provincia sono 1726, di cui 1280 già guariti, 57 ricoverati, 200 in isolamento domiciliare e 189 morti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel Forlivese i positivi sono 132, 23 dei quali ricoverati e 109 in isolamento domiciliare. Sono 18 i guariti in più rispetto al precedente bollettino, con il totale aggiornato a 704. Dall'inizio dell'emergenza i casi sono stati 945, dato che comprende anche il caso fuori regione comunicato martedì (una positività emersa grazie ad un tampone pre-assunzione). Nel Cesenate i casi totali sono 781, con 34 ricoverati, 91 persone in isolamento domiciliare e 576 guariti. I decessi sono stabili a 80.