Coronavirus, 54 casi nel Forlivese. Nel riminese ben 17 morti in appena 24 ore

Continua l'inesorabile crescita dei casi di positività al coronavirus. Sono 54 quelli del territorio Forlivese: nelle ultime 24 ore si sono registrati due ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, un paziente di Forlimpopoli ed uno di Castrocaro. Lunedì mattina il sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto, a comunicare il settimo caso per il territorio, mentre lunedì pomeriggio Rocca San Casciano ha comunicato due casi di positività in autoisolamento.

"Le autorità sanitarie, in applicazione del protocollo, stanno provvedendo a contattare le eventuali persone venute in contatto con i pazienti - viene comunicato dall'amministrazione comunale -. Salgono pertanto a tre i casi accertati di coronavirus all'interno del Comune. Si sottolinea che molte persone riconducibili al primo caso accertato e sottoposte a quarantena obbligatoria hanno terminato il predetto periodo senza presentare alcun sintomo". Dal Comune un invito ai cittadini "a rispettare la privacy delle persone coinvolte e a non divulgare false notizie dannose per l'intera comunità".

La situazione in Romagna

Il territorio riminese è quello che sta attraversando la fase più critica, facendo registrare ben 17 morti tra domenica e lunedì. I casi di positività sono passati da 425 a 509. Il commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia Romagna, Sergio Venturi, ha sottolineato il ""grandissimo sforzo organizzativo e di controllo rispetto alla mobilità dei propri cittadini, circondati da due territori, San Marino con un focolaio molto attivo, e la provincia di Pesaro-Urbino, che ha un'alta concentrazione di casi". Nel Ravennate si sono verificati 14 casi in più, da 100 a 114, mentre nel Cesenate la Regione ne ha dichiarati 51.

La situazione in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna i casi sono complessivamente 3.522, 429 in più rispetto all’aggiornamento di domenica Passano da 12.054 a 13.096 i campioni refertati. "Si tratta di dati disponibili e accertati alle 12 di lunedì, sulla base delle richieste istituzionali - informa Venturi -. Complessivamente, sono 1.334 le persone in isolamento a casa (+134) perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 197 (28 in più rispetto a domenica). E salgono a 88 (+20) le guarigioni, 85 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi".

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 284 a 346: 62, quindi, quelli nuovi, che riguardano 41 uomini e 21 donne. Per la maggior parte delle persone decedute sono in corso gli approfondimenti per verificare se avessero patologie pregresse, anche multiple. I nuovi decessi registrati riguardano 23 residenti in provincia di Piacenza, 17 in quella di Rimini, 7 in quella di Parma, 7 in quella di Bologna, 4 in quella di Reggio Emilia e 4 in quella di Modena.