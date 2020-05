Covid-19, terzo giorno di fila senza decessi. Primo caso in assoluto a Tredozio

Sei contagiati in più nella provincia di Forlì-Cesena. Questo è quanto emerge dal bollettino della Prefettura aggiornato a martedì pomeriggio. Non vi sono stati morti, mentre sono cinque i nuovi positivi, due a Forlì, uno a Forlimpopoli, uno a Rocca San Casciano ed uno a Tredozio, primo caso assoluto nella località della vallata del Tramazzo. "Le strutture sanitarie e le autorità competenti si stanno occupando dei dovuti controlli", informa il sindaco Simona Vietina", che invita i cittadini a "rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in merito ai dispositivi di sicurezza e al distanziamento sociale".

L'ambito forlivese

Nella città mercuriale i positivi sono 207, 38 dei quali ricoverati (uno in terapia intensiva in un altro ospedale) e 168 in isolamento domiciliare, cioè senza necessità di cure ospedaliere. I guariti sono 302, tre in più rispetto a lunedì. Nell'ambito Forlivese, i positivi che non necessitano di assistenza ospedaliera sono 259, mentre i ricoverati sono 57. Questa la distribuzione dei casi positivi a martedì pomeriggio: 13 a Bertinoro, 3 a Castrocaro, due Civitella e Dovadola, 23 a Forlimpopoli, 35 a Meldola, nove a Predappio, due a Premilcuore, 18 a Rocca San Casciano, uno a Tredozio e uno a Santa Sofia. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 934, dato che comprende anche i 519 guariti (+11) e 99 morti.

Il dato provinciale

A livello provinciale i casi totali sono 1692, sei in più rispetto a lunedì. Si sono registrate due vittime, una a Cesena e una a Cesenatico. I morti totali sono saliti a 174, 99 nel forlivese e 75 nel cesenate. I ricoverati sono 108, quattro dei quali in terapia intensiva, mentre i positivi in casa sono 467. I guariti totali sono 943, 28 in più rispetto a lunedì.