Sessantenne positiva al coronavirus, attivato a Bertinoro il Centro Operativo Comunale. Fake news sulla farmacia chiusa

Dopo il caso di positività al nuovo coronavirus di una sessantenne bertinorese, confermato mercoledì mattina dall'Ausl Romagna, il Comune di Bertinoro ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC). La donna si trova ricoverata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, dove si trova già da domenica scorsa in stato di degenza il 59enne di Savignano sul Rubicone. "Sono state già messe in campo le azioni da protocollo da parte di Ausl per cui rimangono invariate le disposizioni e precauzioni stabilite dal DPCM attivo e vigente in questa settimana nella nostra Regione - esordisce il sindaco Gabriele Fratto -. Il personale sanitario e gli utenti venuti in contatto con la persona di Bertinoro sono stati messi in isolamento fiduciario per quattordici giorni".

Prosegue il primo cittadino: "In queste ore di comprensibile preoccupazione per tutta la nostra comunità, dopo la verifica del caso di Coronavirus sul nostro territorio comunale, si rischia la diffusione di notizie false su cui è bene fare chiarezza. Ad esempio, non è assolutamente fondata la voce secondo cui avrebbe chiuso o starebbe per chiudere la farmacia di Santa Maria Nuova".

"Non solo la farmacia è aperta e ha attivato fin dall’inizio le procedure precauzionali previste per questa emergenza, ma già all’ingresso della struttura si invitano i clienti ad utilizzare il disinfettante e ad entrare due persone per volta al fine di mantenere la misura sanitaria di precauzione - prosegue -. Si coglie l’occasione per ricordare che, così come per il medico di base, si deve recare in farmacia solo chi non presenta sintomi influenzali, per evitare contagi con altre persone". Il Centro Operativo Comunale avrà le funzioni di unità di coordinamento; sanità; volontariato; assistenza alla popolazione; comunicazione; e Servizi Essenziali e mobilità.