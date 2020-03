Coronavirus, nessun caso nel Forlivese. In Emilia Romagna aumentano i decessi: "Tutti con patologie pregresse"

Nessun caso di positività al nuovo coronavirus a Forlì. La conferma arriva dall'Ausl locale. Intanto la Regione Emilia Romagna ha diramato il nuovo bollettino, che aggiorna a 420 i casi positivi, alla luce dei quasi 1.778 test tampone refertati: sono 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna. Sale ancora il numero dei decessi: complessivamente 18 le persone decedute in Emilia-Romagna, sette in più rispetto a lunedì pomeriggio, tutte con patologie pregresse.

Tra questi due donne: una di 70 anni della provincia di Parma deceduta all’ospedale di Vaio (Parma), la seconda, ultraottantacinquenne lombarda, deceduta all’ospedale di Piacenza. Sono cinque gli altri morti registrati al nosocomio di Piacenza: quattro piacentini, rispettivamente 91,80, 86, 77 e un lodigiano di 77 anni. Ottantacinque i nuovi casi, rispetto ai 335 rilevati lunedì pomeriggio: 44 a Piacenza, 23 a Parma, 6 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 3 a Bologna e 5 a Rimini. Resta invariato il numero delle persone risultate positive a Ravenna (2) e a Forlì-Cesena (il savignanese ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni").

I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 24. "I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi - tranquillizza la Regione -. Sono molti i casi asintomatici o con sintomi modesti e 187 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento".