Coronavirus, la situazione in Emilia Romagna. Venturi: "Il trend è in discesa"

Il "trend e' in discesa", Così il commissario regionale all'emergenza Sergio Venturi, nel commentare il nuovo aggiornamento sui casi di positività al coronavirus in Emilia Romagna. I contagiati sono 18.234, 409 in più rispetto a martedì, mentre sono 78.367 i test effettuati, 3.176 in più. In totale sono 7.864 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 361 le persone ricoverate in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a martedì. "Con solo 27 nuovi casi Piacenza e' vicina al numero zero, l'obiettivo di tutte le province", evidenzia Venturi. Piacenza e' stata la provincia piu' colpita della Regione, essendo vicina al lodigiano. Ma ora "i numeri si stanno spostando su Parma e questo non mi fa affatto piacere", annota ancora il commissario.

Continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 2.890 (293 in più rispetto a martedì), delle quali 1.747 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 1.143 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: 41 uomini e 13 donne. La maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 11 residenti nella provincia di Piacenza, 16 in quella di Parma, 8 in quella di Reggio Emilia,5 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (nessuno nel territorio imolese), 1 a Ferrara, 1 in quella di Rimini, 1 a Ravenna e 2 fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 2.980 a Piacenza (27 in più rispetto a martedì), 2.395 Parma (30 in più), 3.352 Reggio Emilia (137 in più), 2.811 Modena (53 in più), 2.433 Bologna (99in più), 325 Imola (3 in più), 538 Ferrara (16 in più), 746 Ravenna (8 in più) e 1.596 Rimini (12 in più).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.