Coronavirus, oltre 700 contagiati in provincia: nel Forlivese 23 in più nelle ultime 24 ore. "Trend costante"

Il dato dei contagiati è salito a livello provinciale a quota 708, 39 in più rispetto alla rivelazione di domenica. I decessi sono 26, 18 nel Forlivese e 8 nel Cesenate. Questo è quanto emerge dal report presentato dalla Prefettura lunedì ed aggiornato alle 14. I positivi al Covid-19 a Forlì e comprensorio sono 372 (domenica erano 349), 94 quelli ricoverati in ospedale e 261 in isolamento domiciliare. Paolo Masperi, direttore dell'ospedale di Forlì, spiega che "da circa una settimana si mantiene un trend abbastanza costante dei positivi, tra i 40 ed i 50 al giorno. Questo ci permette di gestire con abbastanza tranquillità i pazienti ricoverati, permettendoci di organizzarci con le stesse modalità di lavoro adottate fino ad ora".

Ospedale e tamponi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagiati, chiarisce Masperi, "i due terzi sono in isolamento domiciliare, con una sintomatologia controllabile direttamente a casa, mentre il restante si trova ricoverato. Il 10% è in terapia intensiva". Sono due i medici ricoverati e prosegue il monitoraggio del personale sanitario impegnato quotidianamente nella lotta contro il nemico invisibile: "I tamponi - chiarisce Masperi - vengono fatti sui dipendenti sulla base delle indicazioni fornite alla Regione, quindi in funzione del rischio in ambito lavoro. Sono inoltre stati effettuati anche a dipendenti di altre strutture pubbliche, ovviamente nell'ambito di quello che sono le indicazioni che ci sono state fornite e le circostanze che lo richiedono, come ad esempio contatti in situazioni di rischio".

Il dato Forlivese

Nella città mercuriale, dove le vittime sono nove, si conteggiano 63 ricoverati, di cui sette in Terapia Intensiva, e 120 in isolamento domiciliare. A Bertinoro - dove vi è stato già un deceduto - i casi sono 35 (21 in isolamento domiciliare e 13 ricoverati, di cui cinque in terapia intensiva). A Civitella i casi salgono a tre (in isolamento domiciliare), così come a Dovadola (uno ricoverato). A Forlimpopoli, dove c'è il focolaio della casa di riposo "Artusi", i casi 45 (quattro ricoverati, di cui uno in Terapia Intensiva).

Nella città artusiana le vittime ufficializzate dalla Prefettura sono tre, alle quali si aggiungono anche tre decessi presumibilmente da coronavirus. A Galeata i casi restano fermi a tre, in isolamento domiciliare. A Castrocaro salgono a 11 (nove in isolamento domiciliare e due ricoverati), mentre a Meldola, dove sabato è emerso anche un focolaio alla casa di riposo "Drudi" con 11 positivi, sono in totale 31 (quattro ricoverati con sintomi).

Resta ricoverato a Lugo l'unico caso positivo di Modigliana, mentre sono due a Portico (in isolamento). Sono 18 i casi a Predappio (quattro i ricoverati, due in Terapia Intensiva), mentre a Rocca San Casciano, dove nei giorni scorsi è stato riscontrato il "focolaio" della "Villa del pensionato", i casi sono 23 (due ricoverati). Due casi anche a Santa Sofia, in isolamento. Nel comprensorio cesenate sono invece 336, dei quali 94 ricoverati (10 in terapia intensiva) e 237 in "quarantena".

