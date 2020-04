Coronavirus, l'ultimo bollettino nel Forlivese: più guariti che nuovi positivi. Nessun morto

E' molto presto per dire se si comincia ad intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Tuttavia il barometro della giornata di giovedì riguardante l'andamento dei nuovi positivi al coronavirus è incoraggiante. Certo, il dato zero è ancora lontano. Ma nell'informativa della Prefettura per la prima volta nell'area Forlivese compare un dato piuttosto significativo: il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi contagiati.

Rispetto a mercoledì, giorno tragico per numero di morti, non si registra alcun decesso. L'esito dei tamponi restituisce 23 positivi in più nel comprensorio di Forlì, passando da 756 a 779, ma è altresì significativo il responso delle guarigione: 122 a fronte delle 89, per un incremento di 33 unità. Come già spiegato in più di un'occasione, un paziente covid viene dichiarato clinicamente guarito quando non presenta più sintomi e l'esito del doppio tampone è negativo. E su questo aspetto continua il via vai di auto al tendone "drive-through" installato al "Morgagni-Pierantoni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta ancora alto il numero dei ricoverati, 104, 12 dei quali in terapia intensiva, mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 491 (-15 rispetto a mercoledì). In provincia i positivi sono passati da 1359 a 1386, con 607 casi totali nel Cesenate. Nel comprensorio di Cesena si registrano due morti, col bilancio complessivo di 97 vittime (62 nel Forlivese). I ricoverati sono 80 (8 in terapia intensiva), mentre coloro che si trovano in isolamento a casa sono 383. I guariti sono 109.