Coronavirus, altri due morti a Forlì. I casi nel Forlivese salgono a 335

Sono 641 i contagiati dal coronavirus in provincia di Forlì-Cesena, 37 in più rispetto ai 604 di venerdì. Vi sono due decessi (i morti finora sono stati 24, diciotto nel Forlivese e sei nel Cesenate). I positivi al covid-19 a Forlì e comprensorio sono 335, di cui 65 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva, mentre 241 sono in isolamento domiciliare. A Forlì si contano complessivamente nove decessi, mentre i pazienti ricoverati sono 54, di cui sei in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 108.

A Bertinoro i positivi sono 29 (17 in isolamento domiciliare, sette ricoverati con sintomi e cinque in terapia intensiva), mentre si registra un aumento significativo a Meldola, da 17 a 27 (25 in isolamento domiciliare e due ricoverati). Non si registrano variazioni a Castrocaro (9 casi, uno in ospedale), Civitella (uno in isolamento), Dovadola (due in isolamento), Galeata (tre in isolamento), Portico (due in isolamento), Modigliana (uno ricoverato a Lugo) e Santa Sofia (due in isolamento). A Predappio i casi sono 17 (13 in isolamento, due ricoverati con sintomi e due in terapia intensiva).

A Forlimpopoli, alle prese col focolaio della casa di riposo "Artusi", si registra una positività in più (38 in isolamento, due ricoverati con sintomi ed uno in terapia intensiva). Resta invariato a 22 il numero di positività a Rocca San Casciano, dove si registra il focolaio della "Villa del Pensionato". Nel cesenate i casi complessivi sono invece 306, 70 ricoverati con sintomi, nove in terapia intensiva e 218 in isolamento.