Covid-19, prosegue il trend incoraggiante: i positivi in provincia sono meno di 100

Covid-19, prosegue il trend decisamente incoraggiante dei giorni scorsi. Anche nel bollettino diramato lunedì pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena, non risultano nuovi casi positivi, né decessi in ambito provinciale. Si aggiorna solo il dato più atteso, quello dei guariti. Si aggiungono quindi altre dieci persone che hanno sconfitto la malattia, aggiornando il dato complessivo a 1.445 (l'ultimo aggiornamento ufficiale locale risale a sabato). In totale i positivi sono 94. Resta rilevante il fatto che non vi siano letti occupati nei reparti di Rianimazione dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e del "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Il numero di casi totali - che comprende morti, guariti e positivi, resta stabile a 1.731, 946 nel comprensorio di Forlì e 785 in quello di Cesenate. Resta invariato anche il numero dei decessi, 192 (110 nel Forlivese e 82 nel Cesenate).