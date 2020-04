Meldola, buone notizie dal sindaco: "Un altro cittadino ha sconfitto la malattia"

"Una bella notizia: non ci sono stati segnalati nuovi casi ed un cittadino positivo è guarito facendo così salire a 12 il numero dei meldolesi che hanno sconfitto la malattia". Così il sindaco Roberto Cavallucci aggiorna sulla situazione covid-2019 a Meldola. "Il numero complessivo di positivi al Coronavirus è pari a 62, di cui 9 in ospedale (1 in terapia intensiva) e 53 in isolamento nel proprio domicilio (uno in meno di domenica) - afferma -. A tutti gli ammalati ed alle loro famiglie esprimo la vicinanza dell’intera amministrazione comunale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla Casa di Riposo Drudi, continua Cavallucci, "la situazione è costantemente monitorata; i due anziani del reparto filtro, sottoposti nei giorni scorsi al terzo tampone, sono risultati negativi". Scadeva lunedì il termine per presentare la domanda dei "Buoni Spesa" seconda tranche: "Ai nostri Uffici sono pervenute, in aggiunta a quelle già valutate prima di Pasqua, altre 116 richieste che saranno esaminate nei prossimi giorni dalla competente Commissione al fine di erogare nel più breve tempo possibile questa importante misura di sostegno per le tante persone in difficoltà".