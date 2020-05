Dal tampone pre-assunzione scopre di essere positivo al covid-19

Si presenta al tampone pre-assunzione e scopre di essere positivo al covid-19. E' una persona non residente in provincia ad muovere il numero di coloro che hanno contratto il coronavirus nel Forlivese. E' quanto emerge dal bollettino sulla pandemia, aggiornato a mercoledì pomeriggio, diramato dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Il test sierologico prima e poi il tampone al quale la persona è stata sottoposta hanno confermato la positività. Nessun decesso e altri undici guariti sono gli ultimi aggiornamenti: i casi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria in provincia sono 1726, di cui 1255 già guariti, 58 ricoverati, 225 in isolamento domiciliare e 188 morti.

Nel Forlivese i positivi sono 151, 24 dei quali ricoverati e 127 in isolamento domiciliare. Sono sette i guariti in più rispetto al precedente bollettino, con il totale aggiornato a 686. I morti sono invece 108. Dall'inizio dell'emergenza i casi sono stati 945, l'ultimo dei quali non residente in provincia. A Forlì i positivi sono 110, 17 dei quali ricoverati con sintomi e 93 in isolamento domiciliare. Questa la distribuzione dei casi positivi a mercoledì pomeriggio: 4 a Bertinoro, uno a Castrocaro, uno Dovadola, 9 a Forlimpopoli, 13 a Meldola, tre a Predappio, nove a Rocca San Casciano e uno a Tredozio. A quota zero sono Civitella, Galeata, Modigliana, Portico, Premilcuore e Santa Sofia.

Questa la situazione dei guariti: 403 a Forlì, 52 a Bertinoro, 14 a Castrocaro, 13 a Civitella, sette Dovadola, 60 a Forlimpopoli, quattro a Galeata, 66 a Meldola, uno a Modigliana, tre a Portico, 21 a Predappio, due a Premilcuore, 38 a Rocca San Casciano e due a Santa Sofia. Le vittime sono invece 68 a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, 14 a Forlimpopoli, nove a Meldola, sette a Predappio e sei a Rocca San Casciano.